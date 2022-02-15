15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Türkücü Arif Şentürk vefat etti | Arif Şentürk kimdir?

Son dakika: Türkücü Arif Şentürk vefat etti | Arif Şentürk kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Türkücü Arif Şentürk vefat etti | Arif Şentürk kimdir?

Son dakika haberleri... Rumeli türküleriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti. Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Peki, Arif Şentürk kimdir? Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA | Rumeli Türküleriyle tanınan ve sanat hayatı boyunca 12 albümle sevenlerine ulaşan 81 yaşındaki Arif Şentürk, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

ACI HABER GELDİ

Yoğun bakımda tedaviye alınan Şentürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde kalbi durarak vefat eden Şentürk'ün cenaze namazı yarın ikindi vaktinde Zeytinburnu Seyyid Nizam Camii'nde kılınacak.

Şarkıcı Onur Akay, önceki sanatçı Arif Şentürk'ün yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurarak, "Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır" ifadelerini kullanmıştı.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA