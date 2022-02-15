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Son dakika: İstanbul Bağcılar'da zincirleme kaza

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Son dakika: İstanbul Bağcılar’da zincirleme kaza

Son dakika... İstanbul Bağcılar Basın Ekspres yolunda 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada bir sürücü yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30'da Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde başka otomobile çarptı.

4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada bir sürücü yaralandı.

Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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