Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Diyanet dini günler takvimi
Miraç Kandili ne zaman? İslam alemi açısından büyük öneme sahip üç ayların içerisinde yer alan Miraç Kandili'nin bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 dini günler takvimi ile bu yıla ilişkin kandillerin takvimi belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Miraç gecesi ne oldu? İşte Miraç Kandili ile ilgili tüm detaylar...
Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, İslam alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini günler takvimi ile bu yıla ilişkin kandillerin hangi tarihe denk geldiği belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ayın kaçında, hangi güne denk geliyor? Miraç gecesi ne oldu? İşte haberin detayları...
BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?
İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar günü idrak edilecek.
MİRAÇ GECESİ NE OLDU?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
ALLAH, HAZRETİ MUHAMMED'E AHLAK VE FAZİLET DÜSTURLARINI BİLDİRDİ
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.
MİRAÇ GECESİ OKUNACAK DUALAR
Allahım, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.
Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!
MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?
Miraç Kandili'ne özel bir ibadet şekli olmasa da, böyle gecelerde ibadet etmenin çok sevap olduğu biliniyor. İşte Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar;
* Kur'an-ı Kerim okunmalı
* Hz. Muhammed'in duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
* Namaz kılınmalı
* Tövbe etmeli
* Hz. Muhammed'e bol bol salât ve selâm okunmalı
* Dünya ve ahirete ait dilekler için dua etmeli
* Dargın ve küskünleri barıştırmalı
* Anne ve babanın, dostların ve diğer yakınların kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli
* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
Diyanet'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre;
Miraç; Receb'in 27. gecesi… Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma...
Süleyman Çelebi'nin "Şeş cihetten ol münezzeh zül-celâl, Bîkemukeyf âna gösterdi cemâl" şeklindeki ifadesiyle "mahiyetini, nasıllık ve niceliğini bilemediğimiz bir şekilde yüce Allah ile görüşen" sevgili Peygamberimiz'in, şirk koşmayanların affedilebileceği müjdesi, Bakara Sûresi'nin son iki ayeti ve beş vakit namaz hediyesiyle yüce âlemlerden döndüğü gece...
İsra suresinin başlangıç âyetlerinde bu kutlu yolculuğun ilk aşaması şöyle anlatılır:
"Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."
Miraç; kendi semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, âlem-i İslam'ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olsun.
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