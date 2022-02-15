Recep ayı 13. 14. 15. gün ne zaman? Recep ayı 13. 14. 15. gün neler yapılır?
Recep ayı 13. 14. 15. gün ne zaman? Recep ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu mübarek ayın 13. 14. ve 15. günlerini araştırıyor. Recep ayının 15. günü dinimiz açısından önemli günlerden birisi olarak kabul ediliyor. Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. İşte Recep ayında yapılabilecek ibadetler!
Recep ayı 13. 14. 15. gün neler yapılır? Recep ayı 13. 14. 15. gün ne zaman? Mübarek aylardan birisi olan Recep ayı ibadetlerle dolu halde geçiriliyor. Eyyam-Biyd olarak bilinen günlerde yani Recep ayının 13. 14. 15. günlerinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmeyi amaçlıyor. Peki bu günlerin faziletleri nelerdir?
RECEP AYI 13. 14. 15. GÜN NELER YAPILIR?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60).
Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
RECEP ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).
Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).,
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
RECEP AYI 15. GÜN NE ZAMAN?
Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi
Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı
Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba
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