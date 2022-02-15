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Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

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Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında son günlerde etkili olan güneşli havanın yerini sağanak yağışı bırakacağı görüldü. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava önümüzdeki günlerde etkisini kaybedecek olup hafta sonuna doğru yurt genelinde yağış etkili olacak. Peki sağanak yağış ne kadar sürecek? Ne zaman yağmur yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

DOĞU'DA SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 22 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Ağrı ve Iğdır çevrelerinin gece saatlerinden itibaren hafif kar ve karla karışık yağmurlu geçmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

YURT GENELİNDE SON DURUM

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Adana ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN YILA İLİŞKİN RAPOR

Türkiye'de bu yılın ocak ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 25 arttı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Alansal Yağış Değerlendirmesi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 1991- 2020'de ocak aylarında 1 metrekarede ortalama 69,8 milimetre yağmur suyu yüksekliği ölçüldü.

Geçen yıl ocak ayında bu yükseklik 93,8 milimetre iken yükseklik bu yılın ocak ayında yüzde 7'lik azalışla 87,3 milimetreye düştü. Bu yıl ocakta ölçülen 87,3 milimetre yükseklik, uzun yıllar ortalamasının ise yüzde 25 oranında üstünde kaldı. Güneydoğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri, ocak ayında normalin altında yağış aldı. En fazla azalma yüzde 25 ile Marmara Bölgesi'nde kaydedildi.

Yağışlar Kuzey Ege, Batı Trakya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümü, Erzurum, Iğdır, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde uzun yıllar normaline göre yüzde 40'tan fazla azaldı. Azalma miktarı İzmir'in kuzeyi, Edirne, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer yüzde 60'dan fazla oldu. Uzun yıllar yağış normaline göre en fazla azalma yüzde 64 ile Edirne'de gerçekleşti.

Orta Karadeniz'in sahil kesimi, Orta Akdeniz, Adana, Düzce, Çorum, Giresun, Tunceli ve Van Gölü'nün güney kesimlerindeki yağışlar ise uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 100'den fazla arttı. İl genelinde en fazla yağış 1 metrekarede ölçülen 278,4 milimetre yağmur suyu yüksekliği ile Rize'de, en az yağış 25 milimetre ile Iğdır'da kaydedildi.

Yağışlı gün sayısının Türkiye geneli ocak ayı normali 11,6 iken, Batı Karadeniz, Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Antalya çevreleri ile Van Gölü'nün güney kesimlerinde 20-25 gün aralığında gerçekleşti. Edirne ve Iğdır çevrelerinde ise 5 günün altına düştü.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

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