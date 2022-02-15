Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Yağışlar Kuzey Ege, Batı Trakya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümü, Erzurum, Iğdır, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde uzun yıllar normaline göre yüzde 40'tan fazla azaldı. Azalma miktarı İzmir'in kuzeyi, Edirne, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer yüzde 60'dan fazla oldu. Uzun yıllar yağış normaline göre en fazla azalma yüzde 64 ile Edirne'de gerçekleşti.

Orta Karadeniz'in sahil kesimi, Orta Akdeniz, Adana, Düzce, Çorum, Giresun, Tunceli ve Van Gölü'nün güney kesimlerindeki yağışlar ise uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 100'den fazla arttı. İl genelinde en fazla yağış 1 metrekarede ölçülen 278,4 milimetre yağmur suyu yüksekliği ile Rize'de, en az yağış 25 milimetre ile Iğdır'da kaydedildi.