Son dakika: AK Parti'li vekil Fetani Battal kalp krizi geçirdi
Son dakika haberleri... AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasında kalp krizi geçirdi. Battal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Battal'ın burada ameliyata alındığı bildirildi.
AK Parti'li vekil Fetani Battal, saat 13.00 sıralarında TBMM'deki odasında fenalaştı.
Çalışanların haber vermesi üzerine 59 yaşındaki Battal'a ilk müdahaleyi Meclis Hastanesi'nde görev yapan doktorlar yaptı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ilk müdahalesinin ardından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.
Battal'ın ameliyata alındığı belirtildi.
Bu adada, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastaneye giderek Battal'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Şentop, Fetani Battal'ın eşi Handan Battal'a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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