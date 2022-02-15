Aksaray’da dehşete düşüren olay: Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi! 2 haftalık esaret böyle bitti

Olay, Çerdiğin Mahallesi 1067 Sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. (36) sevgilisi olan Bahar Gül A.'yı (33) 2 hafta önce evinin önünden arabayla kaçırdı. Ardından sevgilisini bir rezidansa getiren Mehmet A., 2 hafta boyunca kadını burada alıkoydu.