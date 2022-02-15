Annenin korkusu sapığa yaradı! Samsun’da infial yaratan olay: Öğretmen sevgili ister misin?

OKULUNU DEĞİŞTİRDİ

O da hemen çocuğunu o okuldan alarak başka bir okula kaydını yaptırdı. Ancak herhangi bir şikâyette bulunmadı. Yeni kaydedildiği okulda çocuğun içine kapanık halleri olduğu anlaşılınca sınıf öğretmeni, çocuğu rehber öğretmeni ile görüştürdü. Çocuk yaşadıklarını rehber öğretmenine de anlattı.