Mehmed Ferid Paşa’nın torunları miras için karşı karşıya geldi! 100 milyon lira için 5 mezar açıldı

Avlonyalı'nın soyunu devam ettiren bir diğer isim olan ve 1971'de yaşamını yitiren Celalettin Paşa'nın günümüzdeki mirasçısı ise O.V. oldu. Sadrazam'ın 100 milyon TL üzerindeki mirası kuzenler arasında anlaşmazlık yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre O.V., kuzenleri A.Y. ve E.S.'ye, "Tek mirasçılar biziz. Davaları birlikte takip edip haklarımızı alalım" dedi. Kız kardeşler teklifi kabul ederek miras sürecine katıldı. Bu süreçte, Ferid Paşa'nın nüfus kayıtlarında, çocukları arasında Hatice Seniye Hanım'ın yer almadığı görüldü.