Doktorlar 10 günlük bebeği muayene edince şoke oldu! Vücudunda sigara yanıkları tespit edildi
İstanbul'da doğduktan 10 gün sonra rahatsızlanan Yağmur bebeğin gördüğü şiddet doktorun dikkati ortaya çıkardı. Anne ve babası tarafından hastaneye götürülen ve yapılan doktor muayenesinde vücudunda sigara yanık izleri bulunup kemikleri kırık olduğu tespit edilen Yağmur bebek doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünden sonra gözaltına alınan annenin ifadesi ise kan dondurdu. İşte detaylar...
Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde oturan Tekin ve Merve Ö. çiftinin 1 Ekim 2021'de çocukları dünyaya geldi. Bebeğe Yağmur adı verildi. Yağmur Bebek 20 Ekim'de rahatsızlandı. Çift bebeği Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesine götürdü.
Doktorlar bebeği muayene edince dehşete düşüren durumla karşılaştı. 20 günlük Yağmur bebeğin kemiklerinde kırıklar vücudunda ise sigara kaynaklı olduğu öne sürülen yanıklar gördüler. Şiddet gördüğü iddia edilen bebek tedaviye alınırken, durum polise bildirildi.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebeğin anne ve babası hakkında savcılık talimatıyla işlem başlattı. Yağmur Bebek hastanede 4 aylık süren tedavi süreci ve doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden minik bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.
"UYURKEN ÜZERİNE YATMIŞ OLABİLİRİM"
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifadesinde "Uyurken üzerine yatmışım, kemiği ondan kırılmıştır, yanıklarda ısıtmaya çalışırken yaşanmıştır" diyen anne Merve Ö.ile eşi Tekin Ö. "Aile yükümlülüğünden kaynaklanan sorumluluğu ihlal" suçundan adliyeye gönderildi.
Merve Ö. tutuklanırken, ifadesin de bebeğinin kırıkları ve yanıkları hakkında bilgisi olmadığını söyleyen baba Tekin Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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