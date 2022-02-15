Doktorlar 10 günlük bebeği muayene edince şoke oldu! Vücudunda sigara yanıkları tespit edildi

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebeğin anne ve babası hakkında savcılık talimatıyla işlem başlattı. Yağmur Bebek hastanede 4 aylık süren tedavi süreci ve doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden minik bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.