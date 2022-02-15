Cemre havaya ne zaman düşüyor? 2022 ilk cemre ayın kaçında düşecek? Cemreler hangi günler düşer?

BİLİMSEL AÇIDAN CEMRE DÜŞMESİ

Olaya bilimsel açıdan bakıldığında cemre düşmesinin, yer kürenin güneşlenmesiyle ilgili olduğunu belirten Ustaoğlu, "Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de güneş ışınları, 21 Aralık tarihinden itibaren daha dik açılarla gelmeye başlar ve gündüz uzunluğu artar. Kış mevsiminin sona erdiği, baharın başlangıcına denk gelen bu dönemde, özellikle güneş radyasyonu yer radyasyonundan biraz daha fazla olduğu için, ortamda bir sıcaklık artışı meydana gelir. Bu sıcaklık artışı, halk kültüründe cemre düşmesi olarak bilinen olaya karşılık gelmektedir" dedi.