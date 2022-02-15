Cemre havaya ne zaman düşüyor? 2022 ilk cemre ayın kaçında düşecek? Cemreler hangi günler düşer?
Kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelen cemrenin bu yıl hangi tarihlerde düşeceği merak ediliyor. İlkbahardan hemen önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin düşmesiyle havaların ısındığına inanılır. Şimdi ise gözler 2022 yılında cemrelerin düşeceği tarihe çevrildi. Peki, cemre havaya ne zaman düşüyor? 2022 ilk cemre ayın kaçında düşecek? Cemreler hangi günler düşer?
Cemre havaya ne zaman düşüyor? İstanbul'da yapılan bir araştırma sonucuna göre, cemrelerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ortaya koymuştur. 2022 yılında cemrelerin düşeceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, cemre havaya ne zaman düşüyor? 2022 ilk cemre ayın kaçında düşecek? Cemreler hangi günler düşer? İşte haberin detayları...
CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK?
Cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Cemrelerin düşmesiyle birlikte havaların ısındığına inanılıyor.
CEMRE NEDİR?
"Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.
Havaların ısınmasını temsil eden, baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 26-27 Şubat tarihlerinde suya, üçüncüsü ise 5-6 Mart'ta toprağa düşüyor.
Türk dünyasında doğanın uyanışı olarak adlandırılan Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.
"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden İklim Bilimi Uzmanı Doç. Dr. Beyza Ustaoğlu, cemre düşmesi hakkında bilgi verdi.
Cemre düşmesinin halk kültüründe bilinen anlamına değinen Doç. Dr. Beyza Ustaoğlu, "Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir. Buna göre 2020 yılında ilk cemrenin 19-20 Şubat'ta havaya, ikinci cemrenin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemrenin ise 5-6 Mart'ta toprağa düşeceğine inanılmaktadır" dedi. Cemre kelimesinin anlamı hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Ustaoğlu, "Cemre; kelime anlamıyla ateş, kor demektir. Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir" şeklinde konuştu.
BİLİMSEL AÇIDAN CEMRE DÜŞMESİ
Olaya bilimsel açıdan bakıldığında cemre düşmesinin, yer kürenin güneşlenmesiyle ilgili olduğunu belirten Ustaoğlu, "Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de güneş ışınları, 21 Aralık tarihinden itibaren daha dik açılarla gelmeye başlar ve gündüz uzunluğu artar. Kış mevsiminin sona erdiği, baharın başlangıcına denk gelen bu dönemde, özellikle güneş radyasyonu yer radyasyonundan biraz daha fazla olduğu için, ortamda bir sıcaklık artışı meydana gelir. Bu sıcaklık artışı, halk kültüründe cemre düşmesi olarak bilinen olaya karşılık gelmektedir" dedi.
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