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Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? 15 Şubat ne günü olarak kutlanıyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? 15 Şubat ne günü olarak kutlanıyor?

Dünya Yalnızlar Günü ne zaman kutlanıyor? 15 Şubat ne günü? 14 Şubat Sevgililer Günü’ne alternatif olarak Yalnızlar Günü’nün ne zaman kutlandığı araştırılıyor. Sevgililer Günü'nden hemen sonra 15 Şubat'ı kendileri için bir kutlama gününe dönüştürmek isteyen yalnızlar, 15 Şubat ne günü sorusuna yanıt arıyor.

15 Şubat ne günü? Dünya Yalnızlar Günü ne zaman? 14 Şubat Sevgililer Günü'ne alternatif olarak kutlanmak istenen Dünya Yalnızlar Günü'nün ne zaman kutlandığı merak ediliyor. Yalnız kişiler, 15 Şubat'ı bir alternatif haline getirmeye çalışıyor. Peki; 15 Şubat ne günü?

15 ŞUBAT NE GÜNÜ?

Sevgililer Günü'nden hemen sonra 15 Şubat'ı kendileri için bir kutlama gününe dönüştürmek isteyen yalnızlara kötü haber, Dünya Yalnızlar Günü diye bir gün yok. Dünya Bekarlar Günü var ancak onun da tarihi 11 Kasım.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı.

Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

DÜNYA BEKARLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çin'de 1990'lı yıllarda üniversite öğrencileri tarafından Sevgililer Günü'ne alternatif olarak başlayan 11 Kasım Bekarlar Günü, 2009 yılından bu yana alışveriş festivaline dönüşmüş durumda. Bekarların kendilerine hediye aldığı festivalin ilk yılında Alibaba'dan 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı.

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