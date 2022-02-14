Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Sevgililer Günü nereden, nasıl ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? İşte tarihçesi...
Sevgililer Günü geldi çattı! Çikolata ve şeker ürünleri ile çiçek gibi geleneksel hediyeler ile kutlanan Sevgililer Günü bugün kutlanıyor. Sevgililer Günü kutlamaları sürerken, en çok merak edilenlerden biri de bu özel günün hangi tarihte ortaya çıktığı oldu. Sevgililer Günü tarihçesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Sevgililer Günü nereden ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir, nereli?
Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Hediye olarak çikolata ve çiçeğin modasının hiç geçmediği Sevgililer Günü bugün kutlanıyor. Kimi bu yıl Sevgililer Günü'nü dışarıda bir akşam yemeğiyle kutlamayı planlarken, kimileri de bu özel günde sevdiklerine hediye vermeyi planlıyor. Dünya genelinde Sevgililer Günü bugün kutlanırken, bu özel günün tarihçesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Sevgililer Günü nereden ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir, nereli? İşte haberin detayları...
SEVGİLİLER GÜNÜ NEREDEN ORTAYA ÇIKTI?
Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanıyor. Birçok ülkede kutlanan bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır.
Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.
GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜ
14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.
SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?
Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanıyor.. Antik Yunan takvimlerinde, Ocak ayı ortası ile Şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.
Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus'un onuruna, Lupercalia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.
Lupercalia bayramının arifesi olan 14 Şubat'ta genç erkeklerin genç kızların isimleri yazlı kura çekerek bayram boyunca 'çift' olma alışkanlığı vardı. 469'da Papa bu gayri-Hristiyan bayramını yasaklayarak sadece kura çekilişine izin verdi. Ancak artık kuralarda kızların değil azizlerin isimlerini yazılıydı.
1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:
Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.
1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.
Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler.
Hristiyan olduğu için öldürülmüş din adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu efsanelerde geçen başlıcaları şöyledir:
Valentine, öldürüleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine "Valentine'ninden" imzalı bir aşk notu vermişti. Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım etmişti.
AZİZ VALENTİNE KİMDİR?
Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına göre Roma azizlerinden biridir. 269 yılı civarında öldürüldüğü sanılmaktadır. Aşıkların Azizi olarak da bilinir. Valentine, her yıl 14 Şubat günü anılır, zamanla bu gün Sevgililer Günü'ne dönüşmüştür.
Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü'nün Valentine'den değil de Valentinus denen diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler.
Valentine kelimesi batı medeniyetlerinde "hoşlanılan kişi" ya da "sevgili" anlamında kullanılır. Sevgililer Günü'nde gençler hoşlandıkları kişilere "Be my valentine" (Sevgilim olur musun?) yazılı kartlar verirler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Sevgililer Günü nereden, nasıl ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? İşte tarihçesi...
- Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor? İlk cemre ne zaman, hangi ayda düşer?
- 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nereye gidilir? 14 Şubat gezilecek yerler nelerdir? İstanbul, Ankara, İzmir...
- AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF telafi sınavı açıklandı mı?
- Sevgililer Gününün anlamı nedir? Sevgililer Günü nerede, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte Sevgililer Günü tarihçesi...
- Sevgililer Günü hediyesi erkeğe-kadına ne alınır? Ucuz, pahalı, romantik ve anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü hediye önerileri...
- Hangi adda bir ağaç vardır?
- Sevgiliye, eşe, nişanlıya, sözlüye sevgililer günü mesajları-sözleri! Erkeğe kadına romantik, duygusal 14 Şubat sevgililer günü mesajları...
- "Ebleh buna inanmış" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır?
- 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir?
- SGK son dakika müjdeyi verdi! Hibe desteği geldi, aylık 3.984,44 TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru...
- Yiğit Mahzuni kimdir, kaç yaşında? Yiğit Mahzuni, Aşık Mahzuni Şerif'in akrabası mı? Yiğit Mahzuni'nin biyografisi...