Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Sevgililer Günü nereden, nasıl ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir? İşte tarihçesi...

Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Hediye olarak çikolata ve çiçeğin modasının hiç geçmediği Sevgililer Günü bugün kutlanıyor. Kimi bu yıl Sevgililer Günü'nü dışarıda bir akşam yemeğiyle kutlamayı planlarken, kimileri de bu özel günde sevdiklerine hediye vermeyi planlıyor. Dünya genelinde Sevgililer Günü bugün kutlanırken, bu özel günün tarihçesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sevgililer Günü ilk ne zaman kutlandı? Sevgililer Günü nereden ortaya çıktı? Aziz Valentine kimdir, nereli? İşte haberin detayları...

SEVGİLİLER GÜNÜ NEREDEN ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanıyor. Birçok ülkede kutlanan bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır.