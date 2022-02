Erzurum’da yere düşen çantayı aile çaldı! Çocuk aldı anne sakladı

"ZORUMA GİDEN BİR ÇOCUĞUN BUNU YAPMASIDIR"

Yiğit, aileden şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Şu an şikayetçi oldum. Teslim etseydiler şikayetçi olmayacaktım. Ailenin çok büyük bir sorumsuzluğu var. Ben suçu ailede görüyorum çocukta değildi. Çünkü yetiştirilme tarzı her zaman önemlidir. Emniyetten arkadaşlar ilgileniyor. İçerisinde önemli bir eşya yoktu. Manevi ve maddi değeri yüksekti. Ben yerlerinde olsam bir çanta için bunu yapmazdım. Gelsin teslim etsinler gerekirse şikayetimi geri çekerim. Zoruma giden bir çocuğun bunu yapmasıdır. Çok soğukkanlı şekilde çalıyorlar" açıklamalarında bulundu.

Polis şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatırken, her yerde çanta hırsızlarını araştırıyor.