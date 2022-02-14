Erzurum’da yere düşen çantayı aile çaldı! Çocuk aldı anne sakladı

SOLUĞU KARAKOLDA ALDILAR

Araca döndüklerinde çantanın olmadığını fark eden Faruk Yiğit ve arkadaşı Ö.C. çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde şok oldu. Bir çocuğun rahat tavırlarla çantayı aldığını ve annesine verdiğini gören 2 arkadaş soluğu polis karakolunda aldı. Kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olan arkadaşlar hırsızların çantayı geri getirmesi için çağrıda bulundu.

"AİLENİN TUTUMU ÇOK YANLIŞ"

Hırsızların çantayı poşete atıp hiçbir şey olmamış gibi gittiklerini söyleyen Faruk Yiğit, "Arkadaşımla aracımı park ederken aldığımız çanta yere düşmüş. 5 dakika sonra bizle aynı mağazadan çıkan kişiler gördükleri çantayı güzelce alıyorlar poşete atıp hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Alan kişi çocuk, insan üzerine bir not yazar arabanın üzerine bırakır. Ailenin tutumu çok yanlış. O çocuğa bu davranışı öğretmek veya o şekilde göstermek doğru değil" dedi.