Erzurum’da yere düşen çantayı aile çaldı! Çocuk aldı anne sakladı
Erzurum’da iki arkadaşın bir mağazaya girmek için otomobilden indikleri esnada düşürdükleri çantayı aynı mağazadan çıkan bir aile çaldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen görüntülerde 15 yaşlarındaki çocuğun çantayı yerden alarak annesinin açtığı poşete attığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.
Olay, geçen gün Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Mumcu Caddesi'nde yaşandı.
Faruk Yiğit ile arkadaşı Ö.C. cadde üzerine araçlarını park ederek oradaki mağazaya girmek istedi. Araçtan indikleri esnada başka bir mağazadan aldıkları yüksek fiyatlı çanta araçtan yere düştü.
ÇOCUK ÇANTAYI ALIP ANNESİNE GÖTÜRDÜ
Çantanın düştüğünü fark etmeyen iki arkadaş mağazaya girdi. O sırada mağazadan çıkan anne, baba ve çocuktan oluşan bir aile aracın yanında çantayı gördü. Çocuk hızlıca aldığı çantayı annesine getirdi. Anne elindeki poşeti açarak çantayı sakladı ve aile hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.
SOLUĞU KARAKOLDA ALDILAR
Araca döndüklerinde çantanın olmadığını fark eden Faruk Yiğit ve arkadaşı Ö.C. çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde şok oldu. Bir çocuğun rahat tavırlarla çantayı aldığını ve annesine verdiğini gören 2 arkadaş soluğu polis karakolunda aldı. Kimliği belirsiz kişilerden şikayetçi olan arkadaşlar hırsızların çantayı geri getirmesi için çağrıda bulundu.
"AİLENİN TUTUMU ÇOK YANLIŞ"
Hırsızların çantayı poşete atıp hiçbir şey olmamış gibi gittiklerini söyleyen Faruk Yiğit, "Arkadaşımla aracımı park ederken aldığımız çanta yere düşmüş. 5 dakika sonra bizle aynı mağazadan çıkan kişiler gördükleri çantayı güzelce alıyorlar poşete atıp hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Alan kişi çocuk, insan üzerine bir not yazar arabanın üzerine bırakır. Ailenin tutumu çok yanlış. O çocuğa bu davranışı öğretmek veya o şekilde göstermek doğru değil" dedi.
"ZORUMA GİDEN BİR ÇOCUĞUN BUNU YAPMASIDIR"
Yiğit, aileden şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Şu an şikayetçi oldum. Teslim etseydiler şikayetçi olmayacaktım. Ailenin çok büyük bir sorumsuzluğu var. Ben suçu ailede görüyorum çocukta değildi. Çünkü yetiştirilme tarzı her zaman önemlidir. Emniyetten arkadaşlar ilgileniyor. İçerisinde önemli bir eşya yoktu. Manevi ve maddi değeri yüksekti. Ben yerlerinde olsam bir çanta için bunu yapmazdım. Gelsin teslim etsinler gerekirse şikayetimi geri çekerim. Zoruma giden bir çocuğun bunu yapmasıdır. Çok soğukkanlı şekilde çalıyorlar" açıklamalarında bulundu.
Polis şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatırken, her yerde çanta hırsızlarını araştırıyor.
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