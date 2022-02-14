14 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi!

İş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
ABONE OL
İş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi!

Son dakika haberine göre: Beşiktaş’ta 3 aracın üzerine devrilen tırın taşıdığı vinç, olay yerine gelen 2 vinç yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA