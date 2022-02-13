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Zonguldak'ta sahte alkol hastanelik etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2022 Güncelleme Tarihi: 13.02.2022
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Zonguldak’ta sahte alkol hastanelik etti

Zonguldak Alaplı’da sahte alkol içtikten sonra fenalaşan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından Alaplı Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sahte alkol iddiasıyla yaşandığı öne sürülen zehirlenme olayı hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

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