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Tarihi Venedik Karnavalı başladı

İtalya'da geçmişi çok eskilere dayanan Venedik Karnavalı bugün başladı. Venedik Karnavalı 1 Mart'a kadar sürecek.

Giriş Tarihi: 12.02.2022 23:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 23:09
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Tarihi Venedik Karnavalı başladı

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde her yıl genellikle şubatta düzenlenen tarihi karnavalın açılışı farklı etkinliklerle yapıldı. Bu yılki karnaval "Geleceği Hatırla" temasıyla düzenleniyor.

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Tarihi Venedik Karnavalı başladı

Kovid-19 salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenemeyen karnavalda, bu sene tedbiren kalabalıkların oluşabileceği etkinliklerin sayısı azaltıldı.

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Tarihi Venedik Karnavalı başladı

Bununla birlikte karnaval, bu yıl İtalya'da salgın tedbirlerin gevşetilmeye başladığı zamana denk geldi.

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Tarihi Venedik Karnavalı başladı

Söz konusu nedenle, bu sene karnaval sayesinde, son iki yıldır salgının getirdiği kısıtlamalar sebebiyle turist sayısı düşen Venedik'e gelecek ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

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Tarihi Venedik Karnavalı başladı

Karnaval süresince giyilen eski dönemlere ait ilginç kostüm ve maskeler kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.