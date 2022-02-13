Sultangazi’de düğün salonunu pavyona çevirdiler! İhbara giden polislere sandalyeli saldırı kamerada

SANDALYE FIRLATIP YUMRUK ATTILAR

Adreste alkol içen ve yüksek sesle müzik dinleyen şüpheliler, polis ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırdı. Darp edilen ekipler, olay yerine destek çağırdı. Destek olarak düğün salonuna gelen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanarak ve havaya uyarı ateşi açarak gruba müdahale etti.