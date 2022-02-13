Denizli’de 13 gündür karış karış aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber

'DAĞDA HAYATTA NASIL KALINIR?' ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Jandarma ekipleri Özbek'in gidebileceği ya da saklanabileceği ihtimali üzerine aile fertlerinin ifadelerini aldı. Anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ablası ile eniştenin bilgisine başvuran ekipler, Özbek'in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda 'Doğada nasıl yaşanır?', 'Dağda hayatta nasıl kalınır?' şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.