SON DAKİKA! Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı! Yeni haftada hava nasıl olacak? Sağanak uyarısı geldi
Son dakika haberine göre: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durumu raporunu yayınladı. Hafta başında bazı bölgelerde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, hafta ortasında tüm yurtta güneşli hava görüleceği belirtildi. Vatandaşların yeni haftada hava nasıl olacak? sorusu da yanıt buldu. İşte 5 günlük hava durumu tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava durumu tahminini internet sitesinde yayınladı. Yeni haftada soğuk hava dalgası yurdu terk ederken, sıcaklıkların artacağı görüldü.
BAZI İLLERE SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI 4 DERECE AZALIYOR
İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalcağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA'YA SAĞANAK UYARISI
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE'DE BUZLANMAYA DİKKAT!
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ'E GECE SAATLERİNDE SAĞANAK GELİYOR
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu zamanla Antalya'nın doğu ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Adana'nın doğu ilçeleri ve Hatay çevrelerinin sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU'YA PUS VE SİS UYARISI
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE ÇIĞ TEHLİKESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU'DA EĞİMLİ YAMAÇLARA DİKKAT
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 5°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU AZ BULUTLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ RAPORU YAYINLANDI!
17 ŞUBAT PERŞEMBE
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardım parası yatmaya başladı mı?
- Evde bakım parası (maaşı) yatmaya başladı mı? 13 Şubat evde bakım parası yatan iller...
- Cemre düştü mü? 2022 Cemreler ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa cemre düşmesi nedir?
- Süper Lig güncel puan durumu: 12 Şubat STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları
- Gıda fiyatları için tarih verildi! Market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı?
- MEB takvimi: 2. ara tatil ne zaman? 2022 okullarda nisan ara tatili ayın kaçında yapılacak? Tatil günleri...
- Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? 2022 Eyyam-ı biyz orucu ne zaman tutulur, hangi günler?
- YKS kampı giriş nasıl yapılır? MEB OGM 2022 YKS kampı ne zaman başlayacak, bitecek? Çalışma soruları...
- Aylık 20.000 liraya yakın kazandıran ek iş fırsatı! 28 Şubat'a kadar başvurabilirsiniz! İşte şartlar
- Ahmet Çalık'ın nişanlısı Sinem Yüksel kimdir, kaç yaşında? Sinem Yüksel'den duygusal paylaşım!
- Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...