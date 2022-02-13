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Adana’da emniyet kaçakçılara göz açtırmıyor! 8 gözaltı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Adana’da emniyet kaçakçılara göz açtırmıyor! 8 gözaltı

Adana emniyetinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gümrük kaçağı 11 bin 678 paket sigara, bin 800 litre akaryakıt, 600 adet puro, 91 cep telefonu, 76 kilogram nargile tütünü, 12 tarihi obje ile 645 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği polisleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi için gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde; il genelinde belirledikleri çeşitli adreslere baskınlar gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 11 bin 678 paket sigara, bin 800 litre akaryakıt, 91 cep telefonu, 600 adet puro, 76 kilogram nargile tütünü, 12 tarihi obje ile 645 litre sahte içki ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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