Sevgililer Günü mesajları sözleri 14 Şubat! Sevgiliye birbirinden güzel sözler 14 Şubat mesajları!
Sevgiliye birbirinden güzel sözler 14 Şubat mesajları! Sevgililer Günü mesajları sözleri 14 Şubat günü için sorgulanıyor. Sevgililer Günü'nde sevgililer birbirlerine hediyeler alırken, özel mesajlar da gönderiyor. Bu mesajları arama motorlarında sorgulayanlar en güzel Sevgililer Günü mesajlarını bulmak istiyor. Haberimizden; 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları sözlerine ulaşabilirsiniz.
14 Şubat Sevgililer Günü mesajları sözleri! Sevgiliye birbirinden güzel sözler arama motorlarında sorgulanan konularınbaşında geliyor. Birbirinden romantik en güzel 14 Şubat mesajlarını haberimizde bulabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!
Sevgilim iyi ki hayatımdasın ve umarım çok güzel yıllarımız olur.14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun...
Sadece Sevgililer Günü'nde değil her günümü seni düşünerek ve severek geçireceğim.
Nice anılar biriktirelim seninle, nice fotoğraflar. Geçmişimiz, geleceğimize ışık tutması dileğiyle Sevgililer Günümüz kutlu olsun aşkım.
Belki yanında değilim ama bil ki kalbinin en derinliklerindeyim. Mesafeler aşkımıza engelleyemez, sadece daha da büyütür. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yanında olamadığım için üzgünüm ama elini kalbine koyduğunda bil ki yanındayım...
Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yan yana olmayabiliriz. Ancak sen benim kalbimdesin ve hiçbir zaman çıkmayacaksın. Sevgilim SENİ SEVİYORUM...
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!
Hayatıma ışık saçtığın, her anımda yanımda hissettirdiğin için çok şanslıyım sevgilim. Güzel günler bizi bekler, ben ise seni...14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
Sevmek ya da sevilmek yeterlidir. Gerisini sormayın. Yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur. Sevmek tamamlanmaktır.
İlk günden, ömrümün son gününe kadar elini tutmak, gözlerinin içine bakmak istiyorum. Bu Sevgililer Günü'nde 'biz' olmanın değerini daha fazla anladım, iyi ki varsın, iyi ki benimlesin sevgilim.
Sana olan sevgimi ve aşkımı ifade etmek için kelimeler yetersiz ve kıfayetsiz kalıyor. Sen benim hayatımı güzelleştiren ve dünyada yaşadığım her günü büyük anlamlar kattın. Sonsuza kadar ayrılmayalım, SENİ ÇOK SEVİYORUM AŞKIM...
Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.
Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.
Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.
Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!
Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.
Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana, imkansız olduğun için tutkunum sana. Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın denizinde huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu olsun!
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