Gaziantep'te "ambulans kirlenmesin" diye binmek istemeyen işçi konuştu! Sağlık sistemi çok iyi işliyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca da, o görüntüleri "İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. 'Bu devlet malı, benim üzerim kirli' diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin" mesajıyla paylaşmıştı.

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