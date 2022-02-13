Komik Sevgililer Günü mesajları sözleri! Birbirinden komik eğlenceli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları!
14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgililer birbirlerine romantik mesajlar gönderdiği gibi komik mesajlar da gönderiyor. Bu tip mesajlar arama motorlarında da sorgulanıyor. Sevdiklerine komik ve eğlenceli mesajlar göndermek isteyenler için komik Sevgililer Günüm mesajlarını derledik. İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri!
Komik Sevgililer Günü mesajları sözleri! Birbirinden komik eğlenceli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları yoğun şekilde araştırılıyor. Sevgililer Günü'nün gelmesiyle birlikte sevgilisine komik mesajlar göndermek isteyenler için birçok ilginç mesaj bulunuyor. Bu komik ve eğlenceli mesajlara haberimizden ulaşabilir ve telefonunuza indirebilirsiniz.
KOMİK SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI!
14 Şubat'ta sevgilinizi şaşırtmak mı istiyorsunuz? Ona değil bana hediye alın.
Deliye her gün sevgililer günü. Seni deli gibi seven delin.
Sevgililer günü hediyeme sevgili almam lazım.
14 Şubat sevgililer günü için eleman alımı başlamıştır, bilginize.
Sevgililer günü iptal! Şaka şaka yine yalnızım da!
Kasım ayında aşk başkaysa; sevgililer günü neden Şubat'ta?
Sevgililer günü gelse de, üzerine bir soğuk su içsek.
Sevgi neydi? Sevgi emekti. O halde 14 Şubat emekliler günüdür bence.
SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!
Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek… Seni seviyorum!
Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!
Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...
Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.. Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.
Sen benimsin ve ben seninim. Kalbim de hep böyle seninle olacak. Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun karıcığım/kocacığım.
Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...
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