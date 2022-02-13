Kanlı takip! Kırmızı ışıkta duran otomobile ateş açtılar: 2 kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobilde bulunan 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde Beylikbağı Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, arkalarından gelen bir otomobilden inen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlarla ateş açıldı. Otomobillerde bulunan Emine Çöp (27) ve Tuğçe Temiz (22) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralı halde araçla kaçmaya çalışan Alihan K. (26) ileride bulunan TIR'a çarptı. Alihan K., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ARACIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Silahlı saldırının hemen ardından yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öldürülen 2 kadının içerisinde bulunduğu kırmızı renkteki otomobilin kavşağa geldiği sırada yaşanan saldırının ardından yavaşlayarak durduğu ve vatandaşların aracın çevresine toplandığı görüldü. Ayrıca görüntülerin devamında otomobilin bir süre sonra yeniden hareket ettiği ve etrafındaki vatandaşların aracı durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
'DÜKKANI AÇARKEN SİLAH SESLERİNİ DUYDUM'
Sabah saatlerinde börekçi dükkanını açtığı sırada silah sesleri duyduğunu söyleyen Yunus Daşdemir, "Sabah dükkanı açmaya geldim. Sonra Trafik ışıklarının olduğu yerden silah sesleri yükseldi. Ben olayı gördüm. 2-3 kişi arabadan inip arabaya ateş açtı. Kadınlar ölürken yaralanan bir kişi de kaçtı. Yaralı ambulansla götürüldü. Ateş edenler de kaçtılar" dedi.
Olayın meydana geldiği yerde taksicilik yapan Aydın Demir, "Sabaha karşı 5 sıraları bir aracın ışıklarda durması sonucu takip eden aracın 2 kadını vurup 1 erkeği de yaraladığını duyduk" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2022 açık cezaevi izinleri Şubat'ta bitecek mi?
- İkinci ara tatil ne zaman? MEB ara tatil tarihleri 2022! 1 hafta ara tatil hangi tarihte?
- Cemil Özbayer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Cemil Özbayer oynadığı filmler diziler neler?
- Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? TS Konyaspor maç saati kaç?
- GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 2022 yılında çıkacak mı?
- Sevgililer Günü mesajları sözleri 14 Şubat! Sevgiliye birbirinden güzel sözler 14 Şubat mesajları!
- Yüzde 1 KDV olan ürünler hangileri? KDV indirimi olan ürünler listesi!
- Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır? İhtiyaç sahiplerine doğalgaz yardım parası yatmaya başladı mı?
- Evde bakım parası (maaşı) yatmaya başladı mı? 13 Şubat evde bakım parası yatan iller...
- Cemre düştü mü? 2022 Cemreler ne zaman düşecek? Havaya, suya, toprağa cemre düşmesi nedir?
- Süper Lig güncel puan durumu: 12 Şubat STSL 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları
- Gıda fiyatları için tarih verildi! Market fiyatları ne zaman düşecek? ŞOK, BİM, Migros, A101 gıda indirimi olacak mı?