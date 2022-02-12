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Mardin’de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi! Bir kişi gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Mardin’de ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi! Bir kişi gözaltında

Son dakika haberleri... Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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