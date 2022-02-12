Son dakika: Hastanede dehşet: Tomografi odasını birbirine kattılar! Sağlık çalışanları kendilerini camlı odaya kilitledi
Son dakika haberine göre Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralı, arkadaşıyla milyon liralık cihazların bulunduğu tomografi odasını birbirine kattı. Sağlık çalışanları kendilerini camlı odaya kilitledi. Bir cihazın zarar gördüğü, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı, sağlık çalışanlarının korku dolu anlar yaşadığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay 9 Şubat Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sultangazi'de sağ bacağından vurulan Talip Gönültaş, yakınları tarafından tedavi edilmek üzere Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Talip Gönültaş tomografi odasına alındı. Tomografi çekilirken bağırmaya ve çevreye saldırmaya başlayan Gönültaş, tomografi odasını birbirine kattı.
Ona yanında hastaneye gelen Jiyan Özkaya da destek verdi. Odadaki yaklaşık 30 bin dolar değerindeki bir cihaz hasar gördü. Milyon liralık tomografi cihazının zarar görmemesi için de hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti.
TOMOGRAFİ ODASINDA CAMLI BÖLÜME KİTLEDİLER
Tomografi bölümünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu sırada sağlık çalışanları korku dolu anlar yaşadı. Sağlık çalışanları kendilerini odadaki camlı bölüme kilitledi. Ancak saldırganlar camı vurarak ve iterek devirmeye çalıştı. Camın arkasındaki sağlık çalışanı ise saldırganlara direndi. Çerçeve bölümü kırılan cam devrildi ancak sağlık çalışanı iterek yerine yerleştirdi.
İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI
Olaya müdahale eden Hastane güvenliklerinden Ahmet Y. ve Yusuf E. de yaralandı. Olay yerine gelen polis saldırganlara müdahale etti. Talip Gönültaş ve Jiyan Özkaya gözaltına alındı.
SALDIRGANLAR SERBEST
İki şüpheli hakkında "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı. Saldırganların daha sonra savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.
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