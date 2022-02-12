Diyanet’in koronavirüs nedeniyle ertelenen Kudüs turları yeniden başladı

"İLK KIBLEMİZ OLDUĞU İÇİN ORALARI ZİYARETE GİDİYORUZ"

Seyahate katılanlar, Kudüs turlarının yeniden başlamasından dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Afyonkarahisar'dan eşiyle birlikte Kudüs'e giden Ahmet Çetinkaya, "Osmanlı'nın ayak izlerini görebilmek için, ilk kıblemiz olduğu için oraları ziyarete gidiyoruz. İmamımız bize söyledi biz de gittik kararımızı verdik. Sonra talebimiz kabul oldu ve müftülüğümüz bizi gönderdi. İşlemlerimiz tamamlandı. Şimdi de gidiyoruz. Heyecanlıyız ve çok mutluyuz" dedi.