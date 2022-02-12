Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? 2022 Eyyam-ı biyz orucu ne zaman tutulur, hangi günler?
Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde yani “eyyam-i biyz” denilen ayın en parlak günlerinde nafile oruç tutmanın fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif bulunuyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Eyyam-ı biyz'in hangi günlere denk geldiği araştırılmaya başlandı. Peki, Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? 2022 Eyyam-ı biyz orucu ne zaman tutulur, hangi günler? İşte Diyanet açıklamasına göre, Eyyam-ı biyz hakkında merak edilenler...
Recep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte Recep ayının 13, 14 ve 15'inci günü hakkında araştırmalar hız kazandı. Eyyam-ı Biyz orucu tutmaya hazırlanan vatandaşlar, Eyyam-ı Biyz oruçlarının hangi günlerde tutulacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Recep ayının 13, 14, 15. günü orucu hakkında detaylar açıklandı. Peki, ecep ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? 2022 Eyyam-ı biyz orucu ne zaman tutulur, hangi günler? İşte cevaplar...
RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Mübarek üç ayların ilki Recep ayındaki Eyyam-ı Biyz günlerinin 2022 yılı tarihleri şu şekilde:
RECEP AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ ORUCU FAZİLETLERİ NEDİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Eyyam-ı Biyd" hakkında şu ifadelere yer verildi:
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
EYYAM-İ BİYZ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER
Kameri ayların 13, 14 ve 15. günlerinde yani "eyyam-i biyz" denilen ayın en parlak günlerinde nafile oruç tutmanın fazileti hakkında pek çok hadis-i şerif vardır.
Nitekim Hz. Hafsa (ra) diyor ki:
"Dört şeyi Resûlüllah (asm) Efendimiz hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün orucu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından önce iki rek'at namaz..." (Ahmed bin Hanbel, Nesâi)
Hadiste geçen günler, Hicri Takvime göre Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleridir. Sabah kılınan sünnet ise, sabah namazının sünnetidir.
Peygamber Efendimiz (asm), Ramazan orucu farz kılınmadan önce "eyyam-i biyz" günlerinde bu orucu tutmuş (Ahmed, 5/246; Tirmizî, Savm, 41, 54), Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş (Tirmizî, Savm, 54), "Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur." (Tirmizî, Savm, 54, III, 135) ve "(Ramazan ayının dışında ) Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut." (Suyuti, el-Camiu's-Sagir, 1/66 H. No: 892) sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir.
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