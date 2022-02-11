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Kayseri’de ev ile iş yerlerini soyan kadın hırsız çetesi yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Kayseri’de ev ile iş yerlerini soyan kadın hırsız çetesi yakalandı

Kayseri'de emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ev ve iş yerlerinden 5 kadının hırsızlık yaptığı belirlendi. Mahkeme, gözaltına alınan 5 kadının tutuklanmasına karar verdi.

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