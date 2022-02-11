Kayseri’de ev ile iş yerlerini soyan kadın hırsız çetesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şehirde son zamanlarda olan ikametten hırsızlık ve iş yerinden hırsızlık olayları ile alakalı harekete geçti. S.Y. (40), L.K. (30), F.G. (25), B.Y. (23), S.F. (20) Ü.G. (54) ve S.Y. 'nin (28) gerçekleşen 4 farklı hırsızlık olayında iş yerinden bin 500 TL değerinde gıda malzemesi hırsızlığı ve 3 farklı ikametten 273 bin TL'lik ziynet eşyası ve silah hırsızlığına karıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanırken, yapılan incelemede Ü.G.'nin 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen S.Y., S.Y., L.K., F.G. ve B.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN