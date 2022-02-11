11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bakırköy’de 3 katlı binada yangın paniği! Mağaza önündeki eşyalar alev aldı

Bakırköy’de 3 katlı binada yangın paniği! Mağaza önündeki eşyalar alev aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
ABONE OL
Bakırköy’de 3 katlı binada yangın paniği! Mağaza önündeki eşyalar alev aldı

Bakırköy'de 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan kullanılmayan eşyalar yandı. Yanan eşyalardan sıçrayan alevler binanın ahşap kaplama dış cephesine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, binanın dış cephesine hasar oluştu.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir giyim mağazasının ahşap kaplı binası önünde çıkan yangın söndürüldü.

Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan ev eşyaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler mağazanın ahşap kaplı binasının dış cephesine de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, binanın dış cephesinde maddi hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA