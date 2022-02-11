Bakırköy’de 3 katlı binada yangın paniği! Mağaza önündeki eşyalar alev aldı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir giyim mağazasının ahşap kaplı binası önünde çıkan yangın söndürüldü.

Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı giyim mağazasının önüne bırakılan ev eşyaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.