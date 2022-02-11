Direksiyon hakimiyetini kaybetti dehşet saçtı! Otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti
Ankara'da güvenlik kamerasına yansıyan kaza, izleyenlerin kanını dondurdu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İbrahim C., siparişten dönen motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Çankaya İlçesi Malazgirt Mahallesi 929 Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, 34 HU 9474 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim C. direksiyon hakimiyetini kaybederek motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpma sonucunda otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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