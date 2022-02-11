"Kadınlık gururunu rencide edici" sayıldı! Emsal karar: Soğuk su gönderdi 55 bin lira tazminata mahkum oldu
Son dakika haberi... İstanbul'da 26 yıllık evli çiftin boşanma davasında emsal karar çıktı. Eşine "soğuk su" gönderen koca ağır kusurlu sayıldı ve 55 bin lira maddi ve manevi tazminata mahkum oldu.
İstanbul'da yaşayan 26 yıllık evli H.A.(53) karısı N.A.(51) ile karşılıklı boşanmaya karar verdi. Bir çocukları bulunan çift, 2019 yılında avukatları aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.
'EVLİLİĞİMİZ BOYUNCA PSİKOLOJİK VE DUYGUSAL ŞİDDET UYGULADI'
Mahkemeye dava dilekçesi sunan H.A., karısının aşırı kıskanç olduğunu, uzun yıllardır aralarında duygu ve düşünce birliğinin sağlanamadığını öne sürdü.
Eşi N.A. ise, aşırı kıskançlık gösterdiği yönündeki iddiaların aksine kocasının sadakatsiz davranışlarına rağmen çocuğu için katlandığını, eşinin kendisine ve çocuğuna karşı ilgisiz, sevgisiz davrandığını, evlilikleri boyunca kendisine psikolojik, duygusal ve ekonomik şiddet uyguladığını belirtti.
KOCA, AĞIR KUSURLU BULUNDU
Davaya bakan Anadolu Aile Mahkemesi dosyayı karara bağladı. Kararda, çiftin sık sık tartıştıkları, kocanın karısına ve çocuğuna karşı ilgisiz ve soğuk davrandığı, evi terk ederek eşinin geçimi ile ilgilenmediği, müşterek eve ait abonelikler ile eşine verdiği kredi kartını iptal ettiği ve H.A.'nın karısı N.A.'ya bakkal çırağıyla soğuk su gönderdiği kaydedildi.
Taraflar arasında yaşanan bu olaylarda adamın ağır kusurlu olduğunu vurgulayan mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verdi.
'KADINLIK GURURUNU RENCİDE ETTİ'
Boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kadının kişilik haklarının zarar gördüğünü, adamın eşine bakkal çırağıyla soğuk su göndererek kadınlık gururunu rencide ettiğini aktaran mahkeme, kocanın 55 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.
'EMSAL KARAR NİTELİĞİNDE'
Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Veysel Kesat, "Aile Mahkemesi, kadın lehine manevi tazminat davasına hükmetmiştir.
Bizler avukat olarak boşanma davalarında taraflara boşanma aşamasında herhangi bir şekilde kişilerin kişilik haklarına yönelik veya rencide edici bir fiilde bulunmamalarını, özellikle çocuklarının bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebileceklerini, bu süreci saygı çerçevesi içinde geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz. Aile Mahkemesi'nin verdiği bu karar da emsal bir karar niteliğindedir.
Erkeğin gerçekleştirmiş olduğu bu fiilin eşine karşı onur kırıcı, rencide edici hareket olduğu kabul edilmiş, bundan dolayı da manevi tazminata hükmederek davayı karara bağlamıştır" dedi.
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