"Kadınlık gururunu rencide edici" sayıldı! Emsal karar: Soğuk su gönderdi 55 bin lira tazminata mahkum oldu

Bizler avukat olarak boşanma davalarında taraflara boşanma aşamasında herhangi bir şekilde kişilerin kişilik haklarına yönelik veya rencide edici bir fiilde bulunmamalarını, özellikle çocuklarının bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebileceklerini, bu süreci saygı çerçevesi içinde geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz. Aile Mahkemesi'nin verdiği bu karar da emsal bir karar niteliğindedir.