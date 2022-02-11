Esenyurt'ta taksici ve yolcunun kavgasında yumruklar konuştu! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, bir taksi sürücüsü ile yabancı uyruklu yolcu, yol ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen akşam sularında TEM Otoyolu Esenyurt Akbatı Mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs ile taksi sürücüsü arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
YUMRUKLAR KONUŞTU
İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçtan inen taksi şoförü ile yabancı uyruklu yolcu, yumruk yumruğa birbirine girdi.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Kavga nedeniyle duran trafikte diğer sürücülerin kendilerine çaldıkları kornalara aldırış etmeyen ikili, daha sonra taksideki kadın yolcu ile vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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