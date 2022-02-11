Esenyurt’ta taksici ve yolcunun kavgasında yumruklar konuştu! O anlar kamerada

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Kavga nedeniyle duran trafikte diğer sürücülerin kendilerine çaldıkları kornalara aldırış etmeyen ikili, daha sonra taksideki kadın yolcu ile vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.