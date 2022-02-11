Bursa’da feci kaza kamerada! Sol şeritte ters istikametten hızla gelince…

1 ÖLÜ 1 YARALI

Çarpışma sonucu iki araç da kullanılamaz hale gelirken, otomobil içerisinde bulunan Ersel Atmaca sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Atmaca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Atmaca burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.