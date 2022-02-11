Bursa’da feci kaza kamerada! Sol şeritte ters istikametten hızla gelince…
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde lüks cipin hızla akan trafikte sol şeritte ters istikametten gelmesi sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Dehşet veren anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Lüks aracın çarpmasıyla hurdaya dönen aracın sürücüsü sıkışarak yaşamını yitirdi.
BURUN BURUNA ÇARPIŞTILAR
Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Ersel Atmaca 16 BK 039 otomobili ile Mudanya yolundan Bursa istikametine giderken, aynı yolda en sol şeritte ters yönden gelen G.C.'nin kullandığı 16 MDS plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı.
1 ÖLÜ 1 YARALI
Çarpışma sonucu iki araç da kullanılamaz hale gelirken, otomobil içerisinde bulunan Ersel Atmaca sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Atmaca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Atmaca burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.
GÖZALTINA ALINDI
Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Mudanya-Bursa istikameti, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı. Kaza sonrası ters yönden gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan G C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
FECİ KAZA KAMERADA
Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, havanın yağışlı olduğu yolda hızla akan trafikte ters yönden hızla gelen cip, Bursa istikametine doğru yolda seyreden otomobile kafadan çarpıyor.
Kazça sonrası iki araç da kullanılamaz hale gelirken, ortalığın savaş alanına döndüğü anlar görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS başvuru ücreti ne kadar? 2022 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?
- Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bu detay emekli maaşını etkiliyor! e-Devlet üzerinden sık sık takip edin
- Tansu Okan kimdir, kaç yaşındaydı? Tanju Okan oğlu Tansu Okan ölüm sebebi nedir?
- 11 Şubat Cuma hutbesi: Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Türkçe ve Arapça hutbe tam metni
- 11 Şubat evde bakım maaşı (parası) yattı mı? Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi…
- TOKİ İzmir Ödemiş kura çekimi ne zaman? İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? İsim listesi...
- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kimler kaldı?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman 2022?
- 11 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Yarın okullar kar tatili olacak mı? Konya, Kayseri, Niğde, Aksaray...
- 7.500 yeni personel: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
- 3600 ek göstergede son durum nedir? Öğretmenlere 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
- Ayda 1.275 TL hesaplara yatıyor! Son gün belli oldu, elinizi çabuk tutun! e-Devlet üzerinden başvuru yaparak...