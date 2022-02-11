11 Şubat Cuma hutbesi: Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Türkçe ve Arapça hutbe tam metni
Cuma hutbesi konusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet tarafından bu haftaki Cuma hutbesinin konusu açıkandı. İslam'ın öneminden bahsedilen Cuma hutbesi, Hz. Muhammed'in (s.a.s) hadisleriyle destekleniyor. Bu haftaki Cuma hutbesi tam metnine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 11 Şubat Cuma hutbesi konusu nedir?
11 Şubat Cuma hutbesi konusu belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her hafta yayımlanan Cuma hutbesinde bu hafta İslam'ın öneminden bahsedildi. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hadisleriyle desteklenen Cuma hutbesinin içeriğini sayfamızda derledik. Pekii, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 11 Şubat Cuma hutbesi Arapça ve Türkçe tam metni...
CUMA HUTBESİ (11 ŞUBAT 2022)
İSLAM'I TEMSİL SORUMLULUĞUMUZ
Muhterem Müslümanlar!
Sevgili Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin üzerinden yedi yıl geçmişti. Ashabıyla birlikte sefere çıkan Allah Resûlü (s.a.s), Hayber'in önüne geldiğinde İslam sancağını Hz. Ali'ye verdi ve ona şöyle dedi: "Onların bulunduğu bölgeye varıncaya kadar sükûnetle yürü! Sonra onları İslâm'a davet et ve Allah'a karşı sorumluluklarını onlara haber ver! Vallahi senin vasıtanla Allah'ın bir kişiyi hidayete erdirmesi, en değerli kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır."1
Kıymetli Müslümanlar!
Allah Resûlü (s.a.s), din-i Mübin-i İslam'ı önce kendisi yaşıyor, sonra ashabına tebliğ ediyordu. Sadece anlatmakla yetinmiyor, davranışlarıyla İslam'ın güzelliklerini ortaya koyuyordu. Adalet ve hakkaniyeti, şefkat ve merhameti, ülfet ve muhabbeti, cömertlik ve yardımseverliği ile örnek oluyordu. Sahabe-i kiram da İslam'ı bizzat ondan öğreniyor ve öğrendiklerini hemen kendi hayatlarına aktarıyordu. Sonraki nesiller de aynı yolu takip ettiler. Bu sayede İslamiyet hızla yayıldı ve nice gönüller İslam'la şeref buldu. Anadolu'nun, Afrika'nın, Uzakdoğu'nun, Balkanların ve daha nice toplulukların İslamiyet ile tanışmasında müminlerin sözlerinden daha çok örnek hayatlarıyla verdikleri mesajlar etkili olmuştur.
Değerli Müminler!
Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız..."2 O halde, insanlığa önder ve örnek bir ümmet olduğumuzun bilincinde olalım. Dinimizin yücehakikatlerini özümseyip hayatımızda uygulayalım. İnandığımız gibi dosdoğru yaşayalım. Her işinizde ihlas ve samimiyeti kuşanalım. İman ve ibadette, ilim ve hikmette, ahlak ve takvada Resûlullah'ı örnek alalım. Sözlerimizle birlikte yaşantımızın ve güzel ahlakımızın insanlarda iz bıraktığının idrakinde olalım. Unutmayalım ki birçok insan İslam'ı Müslümanların hal ve hareketlerine göre değerlendirmekte ve tercih etmektedir. Dolayısıyla İslam'ı hakkıyla temsil edemeyen her Müslüman, farkında olmadan en büyük zararı İslam'a vermiş olmaktadır.
Hutbemi Peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum: "Dikkat edin, size mümini tanıtıyorum; o, insanların canı ve malı hususunda kendisine güvendiği kişidir. Müslüman; elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyen kimsedir..."3
1 Müslim, Fedâilü's-sahâbe, 34.
2 Âl-i İmrân, 3/110.
3 Tirmizî, Fiten, 9.
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- 11 Şubat Cuma hutbesi: Bu hafta Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Türkçe ve Arapça hutbe tam metni
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