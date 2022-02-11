TEM’de feci kaza! Kaza sonrası olay yerinden kaçtılar



ARABANIN İÇİNDE OTURURKEN BİR ARABANIN HAVALANDIĞINI VE İNDİĞİNİ GÖRDÜM

Olayla ilgili konuşan Muzaffer Özbek, "Arıza yapınca emniyet şeridine aracı çektim. Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Başka bir şey görmedim. Ben inene kadar arkadaş geldi. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve kamyonetle kaçtığını görmüş" dedi.

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