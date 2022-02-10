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Son dakika: Sivas Şarkışla'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Son dakika: Sivas Şarkışla’da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Son dakika yaşam haberi... Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk gelen bilgilere göre kazada yaralılar olduğu yönünde.

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