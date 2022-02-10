Ankara’da 8 köpek ölü bulundu! Zehir verildi iddiası...

'SAĞLIKLI HAYVANLARDI'



2 gündür mama bırakmaya gelemediğini belirten Aslı Bayın, "Geldiğimde ortalık felaket durumdaydı. Yavrular orada burada ölmüşler. Korkunç bir kabusla karşı karşıya kaldım. Ölen hayvanların hepsi yavruydu, yani bu yavrular kime ne zarar verebilir ki? Kesinlikle zehirlenme bunu anladım. Bir kısmı can çekişiyor, yavaş yavaş bu evreye girmiş. Bir kısmı zaten ölmüş. Bunlar sağlıklı hayvanlardı. Birkaç arkadaş bu hayvanlara hakikaten bakıyorduk. Kendi yiyeceğimizden kesip bu hayvanlara veriyorduk. Çünkü onların da en az bizim kadar bu dünyada yaşamaya hakkı var" diye konuştu.





Ölü köpeklerin başında gözyaşlarına boğulan Nuray Pehlivan da "Bir ablamız buraya beslemeye geldiğinde görmüş. 'Ağızlarından köpük geliyordu' diyor. Şu an neler oldu, biz de bilmiyoruz ama veteriner, 'Zehirlenmiş belli. İlaç veriyoruz gene de kendilerine gelmiyorlar' dedi" ifadelerini kullandı.