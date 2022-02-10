Bolu’da beline sarılı kilolarca uyuşturucu bulunan şahıstan ilginç savunma: Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum

"BANA İFTİRA ATILIYOR"

Tutuklu yargılanan diğer sanık Hasan Gürol suçsuz olduğunu ifade ederek, "Bana iftira atılıyor. Bu olayla alakam yok. Nimetullah Kabar'ı da tanımam. 3 kilo toz esrarı da onun üzerine ben sarmadım. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

HAKİM KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Gürol'un beraatlerine, tutuklu sanıklardan Nimetullah Kabar'ın 6 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 15 bin lira adli para cezası ile Hasan Gürol'un ise 8 yıl 3 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.