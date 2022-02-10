Bolu’da beline sarılı kilolarca uyuşturucu bulunan şahıstan ilginç savunma: Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum
Bolu'da bir şahıs beline sarılı halde 3 kilo esrar ile bindiği yolcu otobüsünde yakalandı. Savunmasında "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" ifadesini kullanan zanlıya 6 sene, uyuşturucuyu onun beline sardığı öne sürülen diğer zanlıya da 8 sene hapis cezası verildi.
Olay, 2017 yılı aralık ayında yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve aracılığın engellenmesine ilişkin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü TEM Otoyolu üzerinde durdurdu.
Otobüs içerisindeki yolculardan 48 yaşındaki Nimetullah Kabar'ın kıyafetlerinde anormallik fark eden ekipler şahsı otobüsten indirerek üstünü aradı.
3 KİLO TOZ ESRAR BULUNDU
Kabar'ın üzerinde yapılan aramada beline sarılmış halde 3 kilogram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Kabar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili bağlantıları olduğu tespit edilerek yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan Hasan Gürol tutuklanırken, Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Gürol'un tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
"UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM KOKMASIN DİYE ÜZERİNE KAHVE DÖKTÜLER"
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Nimetullah Kabar, Hasan Gürol ve tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ile Şahin Gürol hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Nimetullah Kabar, bu işi kendisine Hasan Gürol'un yaptırdığını belirterek, "O tarihte paraya ihtiyacım vardı. Hasan ile Metin, bana İstanbul'a gidecek mal olduğunu belirterek, topraktan çıkardıkları çuval içerisinde bir madde çıkartıp ambalajladıktan sonra belime sardılar. Kokmasın diye de ambalajların üzerine kahve döktüler. Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bolu'da polisin yaptığı uygulamada yakalandım. Benim uyuşturucu ile alakam yok" dedi.
"BANA İFTİRA ATILIYOR"
Tutuklu yargılanan diğer sanık Hasan Gürol suçsuz olduğunu ifade ederek, "Bana iftira atılıyor. Bu olayla alakam yok. Nimetullah Kabar'ı da tanımam. 3 kilo toz esrarı da onun üzerine ben sarmadım. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.
HAKİM KARAR VERDİ
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Gürol'un beraatlerine, tutuklu sanıklardan Nimetullah Kabar'ın 6 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 15 bin lira adli para cezası ile Hasan Gürol'un ise 8 yıl 3 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sevgililer Günü mesajları sözleri! 14 Şubat romantik duygusal Sevgililer Günü mesajları!
- BioNTech 4. doz var mı? Türkiye'de 4. doz aşı ne zaman? Kimler 4. doz aşı randevusı alabilir? Hangi aşı yapılıyor?
- Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Çiğdem Tunç son hali nasıl?
- TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Kars Sarıkamış kura sonucu isim listesi!
- POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? Polis Akademisi takvimi!
- Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Lost Ark fiyatı ne kadar, bedava mı?
- Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ne zaman kuruldu?
- Söylemez Kardeşler kimdir? Halil Falyalı cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Söylemez kim?
- YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak, ücreti ne kadar?
- Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Tata Tiago özellikleri nelerdir?
- Nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 e-Okul 2. dönem lise nakilleri ne zaman açıklanacak? MEB başvuru tarihleri...
- Survivor bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat Survivor bugün var mı?