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Bolu’da beline sarılı kilolarca uyuşturucu bulunan şahıstan ilginç savunma: Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Bolu’da beline sarılı kilolarca uyuşturucu bulunan şahıstan ilginç savunma: Uyuşturucu olduğunu bilmiyordum

Bolu'da bir şahıs beline sarılı halde 3 kilo esrar ile bindiği yolcu otobüsünde yakalandı. Savunmasında "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" ifadesini kullanan zanlıya 6 sene, uyuşturucuyu onun beline sardığı öne sürülen diğer zanlıya da 8 sene hapis cezası verildi.

Olay, 2017 yılı aralık ayında yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve aracılığın engellenmesine ilişkin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü TEM Otoyolu üzerinde durdurdu.

Otobüs içerisindeki yolculardan 48 yaşındaki Nimetullah Kabar'ın kıyafetlerinde anormallik fark eden ekipler şahsı otobüsten indirerek üstünü aradı.

3 KİLO TOZ ESRAR BULUNDU

Kabar'ın üzerinde yapılan aramada beline sarılmış halde 3 kilogram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Kabar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili bağlantıları olduğu tespit edilerek yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan Hasan Gürol tutuklanırken, Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Gürol'un tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

"UYUŞTURUCU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM KOKMASIN DİYE ÜZERİNE KAHVE DÖKTÜLER"
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Nimetullah Kabar, Hasan Gürol ve tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ile Şahin Gürol hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Nimetullah Kabar, bu işi kendisine Hasan Gürol'un yaptırdığını belirterek, "O tarihte paraya ihtiyacım vardı. Hasan ile Metin, bana İstanbul'a gidecek mal olduğunu belirterek, topraktan çıkardıkları çuval içerisinde bir madde çıkartıp ambalajladıktan sonra belime sardılar. Kokmasın diye de ambalajların üzerine kahve döktüler. Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bolu'da polisin yaptığı uygulamada yakalandım. Benim uyuşturucu ile alakam yok" dedi.

"BANA İFTİRA ATILIYOR"

Tutuklu yargılanan diğer sanık Hasan Gürol suçsuz olduğunu ifade ederek, "Bana iftira atılıyor. Bu olayla alakam yok. Nimetullah Kabar'ı da tanımam. 3 kilo toz esrarı da onun üzerine ben sarmadım. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

HAKİM KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Gürol'un beraatlerine, tutuklu sanıklardan Nimetullah Kabar'ın 6 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 15 bin lira adli para cezası ile Hasan Gürol'un ise 8 yıl 3 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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