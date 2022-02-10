Artvin’de kafe yangınında ağır yaralanan kız: Son 2 ayım yok

Bazı günlerde doktorlar sayesinde kızlarını görebildiklerini ifade eden Güngör, "Kızımın yanına ses kayıt cihazı koyduk, bizleri dinlesin kendine gelsin diye, bunun da tabi faydası oldu. 45 gün geçti ama bizlere sorun ki nasıl geçti. Kızımızla birlikte bizde onunla yoğun bakımda yatıyor gibiydik. Allah'a çok dua ettik, Allah her iki iyilikten birisini nasip etsin diye, kızımız servise çıktıktan sonra yavaş yavaş yürümeye başladı. Yürüme kaybını yitirmişti, 1 haftadır yürütüyoruz, ilk başlarda kendi tek başına yürüyemiyordu ve dengesi yerinde değildi. Hastaneye geldiğinden sanırım 6 gün içinde kalbi durmuştu, nefes alamadığından dolayı ciğerleri yırtılmış, nefes alması için oksijen tüpü taktılar. Bu tedavi 1 hafta tekrarladı, sonrasında ciğer kendini yeniledi. Erzurum Şehir Hastanesi olarak tüm doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, güvenlik görevlilerine varıncaya kadar herkese teşekkür ederiz. Annesi ile sabah yoğun bakımın önüne geliyorduk akşam 22.00 veya 23.00 e kadar durup sonra uyumaya gidiyorduk. 45 günümüz böyle geçti. Kızımızı bazen içeride göremiyorduk, acaba bir şey mi oldu diye üzülüyorduk. Hayatını kaybedenleri dışarı alıyorlardı, acaba böyle bir durum bizim başımıza da gelebilir mi öylesine duruyorduk. Allah kızımızı bizlere tekrar bağışladı. Olay anını kızım da tam olarak hatırlayamıyor. Bildiğimiz kadarıyla bulundukları kafede akşam 21.00 sıralarında yangın çıkıyor, onların anlattıklarına göre elektrik kontağından çıktığı söyleniyor, ama masaların üzerinde kompeti yakmışlar, kafenin de tavanı alçak olduğu için tavanda bulunan dekor naylon madde tente yanmış. Kafeden dışarı çıkış yok, yangın merdiveni bile yok, yangın söndürme cihazları yok, kızım gibi orada bulunanlar mağdur kalmışlar. İçeride bulunan yangından dolayı dumandan zehirlenenler olmuş, Tavanda bulunan naylon kısım yanmadan dolayı aşağıya akıyor, plastikler üzerlerine düşünce her taraflarını yakmış. Kafede 25 yaşlarında birisi de Trabzon'da hayatını kaybetmiş" ifadelerini kullandı.