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Köy imamından yürekleri ısıtan anlar: Allah rızası için

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
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Köy imamından yürekleri ısıtan anlar: Allah rızası için

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi Demirbel köyü İmamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay dağıtması adeta yürekleri ısıttı.

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