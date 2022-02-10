Eskişehir’de bir binanın yağmur suyu gider borusu çalındı: Boruyu ne yapacak çok şaşırdım
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde geçen günlerde ara sokaktaki bir binanın yağmur suyu gider borusu kimliği belirsiz şahıs tarafından çalındı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken hırsızlığın olduğu yerin yanında dükkanı olan esnaf, “Sabah geldiğimizde şaldır şaldır sular akıyordu. Adam bir anda gelmiş boruyu almış çekmiş gitmiş, boruyu ne yapacaksa artık? İnsanlarımız artık bir değişik oldu.” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.
Bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen görüntülerde, bir kişi binanın çatısından akan yağmur suyunu taşıyan hemen hemen 2 buçuk metre uzunluğundaki plastik boruyu çıkarıp götürdüğü görünüyor.
Geçen pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda hırsız, birkaç defa boruyu çıkarmaya çalışıyor, bir ara olay yerinden uzaklaşıp sonra yeniden koşarak gelip boruyu sökerek götürüyor.
"ÇALMIŞ OLMAK İÇİN Mİ ÇALIYOR NEDEN ÇALIYOR BEN DE BİLMİYORUM?"
Olayın yaşandığı yerin yanında dükkanı olan Hamit Sapa, şaşkınlığını dile getirdi.
Olayı güvenlik kamerasından izleyen Sapa, plastik boruyu ne amaçla çalındığını merak ettiğini anlatarak, "Çalışıyorum, dükkânımız burada. Bir akşam adamın teki gelmiş borularımızı almış gitmiş buradan. Sabah geldiğimizde şaldır şaldır sular akıyordu. Adam bir anda gelmiş boruyu almış çekmiş gitmiş, boruyu ne yapacaksa artık? İnsanlarımız artık bir değişik oldu, hırsızlık modelleri farklılaştı, başka bir şeyler olmaya başladı. Gider borusu yağmur suyunun aktığı boru, yani bizim elektrik tesisatımıza da zarar verme ihtimali var.
"NORMAL BİR SOKAK HALİNDE DEĞİLİZ ŞU AN"
Adamlar alıyorlar, ama neyi çaldıklarını onlar da bilmiyor, çalmış olmak için mi çalıyor neden çalıyor ben de bilmiyorum? Boruyu ne yapacak ben de ona çok şaşırdım. Güvenlik kamerasında da göründüğü gibi koşarak gelip abanarak boruyu koparmış. Bir hırsa kopardı gitti, acaba bize mi kızgınlığı var, mahalleye mi kızgınlığı var acaba hırsızlık mı yapmak istedi onu bilemiyoruz? Bu tür olaylar değil de şu sokakta alkolün verdiği hareketle çok şeyler oluyor tabi ki, bunlardan rahatsızız. Normal bir sokak halinde değiliz şu an" diye anlattı.
"25 YILDIR KARŞILAŞMAMIŞTIK"
Aynı sokakta berber dükkânı işleten Sedat Kuru ise, komşusunun başına gelen hırsızlık olayı için şunları söyledi:
"Boruyu bile çalıyorlar, böyle bir olay görmedik. Garip bir olay ve esnaf olarak şaşkınız. 25 yıldır hiç böyle bir boru çalınması olayıyla karşılaşmamıştık."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Çiğdem Tunç son hali nasıl?
- TOKİ Kars Sarıkamış kura sonuçları sorgulama ekranı! TOKİ Kars Sarıkamış kura sonucu isim listesi!
- POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? 28. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? Polis Akademisi takvimi!
- Lost Ark sistem özellikleri nelerdir? Lost Ark fiyatı ne kadar, bedava mı?
- Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ne zaman kuruldu?
- Söylemez Kardeşler kimdir? Halil Falyalı cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Söylemez kim?
- YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak, ücreti ne kadar?
- Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Tata Tiago özellikleri nelerdir?
- Nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 e-Okul 2. dönem lise nakilleri ne zaman açıklanacak? MEB başvuru tarihleri...
- Survivor bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat Survivor bugün var mı?
- Kandil günleri 2022: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi
- TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama! 10 Şubat TOKİ Çorum Sivas kura sonuç listesi!