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Eskişehir’de bir binanın yağmur suyu gider borusu çalındı: Boruyu ne yapacak çok şaşırdım

İHA
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Giriş: 10.02.2022 16:10
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde geçen günlerde ara sokaktaki bir binanın yağmur suyu gider borusu kimliği belirsiz şahıs tarafından çalındı. O anlara saniye saniye kameralara yansırken hırsızlığın olduğu yerin yanında dükkanı olan esnaf, “Sabah geldiğimizde şaldır şaldır sular akıyordu. Adam bir anda gelmiş boruyu almış çekmiş gitmiş, boruyu ne yapacaksa artık? İnsanlarımız artık bir değişik oldu.” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

İlginç hırsızlık olayı, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye mahallesi Tacin sokakta meydana geldi. Bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen görüntülerde, bir kişi binanın çatısından akan yağmur suyunun taşıyan hemen hemen 2 buçuk metre uzunluğundaki plastik boruyu çıkarıp götürdüğü görünüyor.

Geçen pazar günü gece meydana gelen olayda hırsız, birkaç defa boruyu çıkarmaya çalışıyor, bir ara olay yerinden uzaklaşıp sonra yeniden koşarak gelip boruyu sökerek götürüyor.

"ÇALMIŞ OLMAK İÇİN Mİ ÇALIYOR NEDEN ÇALIYOR BEN DE BİLMİYORUM?"
Olayın yaşandığı yerin yanında dükkânı olan Hamit Sapa, şaşkınlığını dile getirdi. Olayı güvenlik kamerasından izleyen Sapa, plastik boruyu ne amaçla çalındığını merak ettiğini anlatarak, "Çalışıyorum, dükkânımız burada. Bir akşam adamın teki gelmiş borularımızı almış gitmiş buradan. Sabah geldiğimizde şaldır şaldır sular akıyordu. Adam bir anda gelmiş boruyu almış çekmiş gitmiş, boruyu ne yapacaksa artık? İnsanlarımız artık bir değişik oldu, hırsızlık modelleri farklılaştı, başka bir şeyler olmaya başladı. Gider borusu yağmur suyunun aktığı boru, yani bizim elektrik tesisatımıza da zarar verme ihtimali var.

"NORMAL BİR SOKAK HALİNDE DEĞİLİZ ŞU AN"

Adamlar alıyorlar, ama neyi çaldıklarını onlar da bilmiyor, çalmış olmak için mi çalıyor neden çalıyor ben de bilmiyorum? Boruyu ne yapacak ben de ona çok şaşırdım. Güvenlik kamerasında da göründüğü gibi koşarak gelip abanarak boruyu koparmış. Bir hırsa kopardı gitti, acaba bize mi kızgınlığı var, mahalleye mi kızgınlığı var acaba hırsızlık mı yapmak istedi onu bilemiyoruz? Bu tür olaylar değil de şu sokakta alkolün verdiği hareketle çok şeyler oluyor tabi ki, bunlardan rahatsızız. Normal bir sokak halinde değiliz şu an" diye anlattı.

"25 YILDIR KARŞILAŞMAMIŞTIK"

Aynı sokakta berber dükkânı işleten Sedat Kuru ise, komşusunun başına gelen hırsızlık olayı için şunları söyledi:

"Boruyu bile çalıyorlar, böyle bir olay görmedik. Garip bir olay ve esnaf olarak şaşkınız. 25 yıldır hiç böyle bir boru çalınması olayıyla karşılaşmamıştık."

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