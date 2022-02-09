Son dakika: Avcılar'da okulun bahçe duvarı çöktü
Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın temel kazısı ardından bitişikteki ilkokulun duvarı çöktü.
Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir bina için iş makineleri ile temel kazı çalışmalarına başlandı.
Çalışmalara önceki akşam ara verilmesinin ardından bitişikteki Denizköşkler İlkokulu'nun bahçe duvarı, altının boşalması ve yağışın etkisiyle çöktü.
İnşaat alanında ve okulun bahçesinde o saatte kimsenin bulunmaması nedeniyle duvar ve parmaklıklar altında kalan kimse olmadı.
Belediye ekipleri okul bahçesindeki çökme olan duvarın olduğu bölüme çift güvenlik şeridi çekti. İtfaiye ekipleri de bölgede risk unsuru olup olmadığını inceledi.
İnşaatın hemen yanındaki binada oturan Nahit Erdem, "Yan taraftaki bina kentsel dönüşümden dolayı yıkılması nedeniyle okul tarafındaki sabah duvar çöktü. Bizim tarafa akseder mi bilemiyorum. Gündüz olsa çocuklar açısından tehlike oluştururdu. Görünüş itibarıyla bir tehlike yoktu. Altı boşaldığı için duvar çökmüş olabilir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ başvuru ücreti ne kadar? 2022 MSÜ başvuru parası nereye yatırılır?
- Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor TS maçı hangi kanalda?
- Üniversite sınavları online mı yüz yüze mi olacak? 2022 üniversite sınavları nasıl olacak?
- Sait Uçar kimdir, kaç yaşındaydı? Karadenizli sanatçı Sait Uçar neden öldü?
- Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK BJK Göztepe maçı hangi kanalda?
- Halil Falyalı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Halil Falyalı neden öldürüldü?
- Engelli atamaları ertelendi mi? 2022 engelli atamaları ne zaman yapılacak, hangi gün?
- MSÜ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ başvuruları son gün ne zaman?
- Konya'da yarın okullar tatil olacak mı? 9 Şubat yarın Konya'da okullar tatil mi? Konya Valilik açıklamaları...
- Afyon'da yarın okullar tatil mi? 9 Şubat'ta Afyon'da okullar tatil olacak mı? Afyon Valiliği son dakika...
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2022 ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı başvuruları başladı mı? Kura çekimi...
- LGS başvuruları başladı mı? 2022 LGS başvurusu ne zaman başlayacak ve bitecek?