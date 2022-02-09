Son dakika: Avcılar’da okulun bahçe duvarı çöktü

İnşaatın hemen yanındaki binada oturan Nahit Erdem, "Yan taraftaki bina kentsel dönüşümden dolayı yıkılması nedeniyle okul tarafındaki sabah duvar çöktü. Bizim tarafa akseder mi bilemiyorum. Gündüz olsa çocuklar açısından tehlike oluştururdu. Görünüş itibarıyla bir tehlike yoktu. Altı boşaldığı için duvar çökmüş olabilir" dedi.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN