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Yola çıkacaklar dikkat! Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Yola çıkacaklar dikkat! Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak. İşte iptal olan seferler...

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