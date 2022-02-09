Beykoz’da dere taştı, yol sular altında kaldı



"YAKLAŞIK 2 SAAT MAHSUR KALDIK"



Kamyonetiyle su taşkını olan yolda mahsur kalan Serdar Çarıklıoğlu, "Biz buradan geldiğimizde su bu kadar değildi. Ancak dönüşte suyun yükseldiğini gördük. Sol tarafta bir çukur vardı ve çukura düştük ve orada kaldık, tabii devletimizden yardım istedik. Yaklaşık 2 saat boyunca yardım bekledik. Yağmur yağıyordu ancak bu kadarda yükseleceğini düşünmedik. Çok şükür yaralı yok. Çok üşüdük, aracımız pedallarına kadar su aldı, aracın içerisi komple su oldu şuanda." dedi