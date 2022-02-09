Kazdağları'nda yoğun kar yağışı | 17 askeri personel ve 4 belediye işçisi mahsur kaldı
Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli 17 askeri personel ve yolu açmak için bölgeye giden 4 belediye işçisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Ekipleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibini kurtarma çalışması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldığı belirtildi.
Açıklamada, "Valilik koordinasyonunda, kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlandı. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
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