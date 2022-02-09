Manisa’da aranan cinayet şüphelisi bakın nerede yakalandı
Manisa Ahmetli’de arazide boğazından silahla vurularak yaralanan 40 yaşındaki Mehmet Türk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, zanlı H.E.'yi gizlenmeye çalıştığı su kuyusunda yakalayıp, gözaltına aldı.
Olay, bugün saat 00.30 sularında İzmir-Ankara kara yolu, Ahmetli ilçesi Barbaros Mahallesi etrafında gerçekleşti.
ARAZİDE BOĞAZINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Mehmet Türk, bir akaryakıt istasyonun arkasındaki tarım arazisinde boğazından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Türk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SU KUYUSUNDA YAKALANDI
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.E. olduğunu belirledi. H.E., suç aleti tabancayla, olay yerinin yakınındaki bir su kuyusunun içinde yakaladı. Gözaltına alınan H.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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