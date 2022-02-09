Muğla’da şiddetli fırtına! Tekneler battı ağaçlar yıkıldı





Ömer Bakadur isimli vatandaş, "Sabah çok rüzgarlı hava vardı. Bir baktım gümbürtü koptu ve ağaç şuraya yıkıldı. Ekipler geldi, telleri onardılar. Komşunun bahçesindeki sundurma üzerine devrildi. Sağlık olsun ki gündüz olmadı bu iş. Sabahın erken saatlerinde olduğu için içerdeydiler. Kendilerine bir zayiat gelmedi. Allah korudu" dedi.

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