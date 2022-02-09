Muğla'da şiddetli fırtına! Tekneler battı ağaçlar yıkıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan fırtınanın saatteki hızı 74 kilometreye ulaştı. Dev dalgalar sahildeki iskeleleri döverken, feribot seferleri iptal edildi. Başka bölgelerde de küçük balıkçı kayıklarının battığı ve ağaçların yıkıldığı öğrenildi.
Bodrum'un kuzey kısmı fırtınaya yenik düştü. Saatteki hızı 74 kilometreye kadar ulaşan fırtına, özellikle Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlü ve Turgureis mahallelerini vurdu. Bodrum genelindeki fırtına, ilçenin kuzey bölgelerinde etkisini daha çok gösterdi. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar iskeleleri ve sahili dövdü. Tekneler denize açılamazken, Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri de iptal edildi.
FIRTINA 10 METRELİK AĞACI YIKTI
Bitez Mahallesi'nde fırtınada yıkılan 10 metrelik servi ağacı bir evin sundurmasının üzerine düştü. Elektrik tellerini koparıp, sundurmayı yıkan ağaç, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Başka bölgelerde de küçük balıkçı kayıklarının battığı ve ağaçların yıkıldığı öğrenildi.
Ömer Bakadur isimli vatandaş, "Sabah çok rüzgarlı hava vardı. Bir baktım gümbürtü koptu ve ağaç şuraya yıkıldı. Ekipler geldi, telleri onardılar. Komşunun bahçesindeki sundurma üzerine devrildi. Sağlık olsun ki gündüz olmadı bu iş. Sabahın erken saatlerinde olduğu için içerdeydiler. Kendilerine bir zayiat gelmedi. Allah korudu" dedi.
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